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«Зелёная профанация»: уголь вместо ветряков и налог в карманы богатых вместо экологии

«Зелёная профанация»: уголь вместо ветряков и налог в карманы богатых вместо экологии

Во время Восточного экономического форума Греф, Чубайс и министр экономики Максим Решетников устроили целую истерику, доказывая как важно для России отказаться от собственных ресурсов, уволить людей и повысить тарифы, начав "зеленую революцию".

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