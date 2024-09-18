В Смоленской области готовность ЖКХ к зиме составляет более 90%

На заседании комитета Смоленской областной Думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике, депутаты заслушали и обсудили вопросы о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области к начинающемуся в октябре отопительному сезону 2024-2025 годов.