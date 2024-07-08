Сергей Навалов: Служба по контракту — осознанный выбор каждого мужчины

Навалов Сергей Николаевич, заместитель начальника Управления по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Максатихинского муниципального округа: В ходе специальной военной операции военнослужащие Вооруженных сил России проявляют настоящий героизм в битве с неонацистами.
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