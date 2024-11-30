Статья написана иноагентами и полное враньё. Отловить автора и призвать к уголовной ответсвенности за пасквиль во время СВО. Уже нельзя зайти в социальные сети и почитать что пишут, а пишут на 95% полную чушь и гавно, сея между людьми раздор.

Владимир Балаев

Фрау Ангела давно уже раскрыла своё мерзкое лицо, когда во все услышанье заявила, что Минские соглашения были лишь ширмой, отсрочкой для подготовки более агрессивных боевых действий. После этого нет смысла слушать что она говорит, тем более что уже ничего не решает, только подливает масла в огонь который сожжёт не только Германию...