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«Россия не должна выиграть эту войну»: Меркель напомнила о себе на ВВС и немецком ТВ

«Россия не должна выиграть эту войну»: Меркель напомнила о себе на ВВС и немецком ТВ

Ангела Меркель дала большое интервью британской корпорации ВВС по случаю выхода в свет своих мемуаров под названием «Свобода».

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Комментарии
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Игорь Максаков
Статья написана иноагентами и полное враньё. Отловить автора и призвать к уголовной ответсвенности за пасквиль во время СВО. Уже нельзя зайти в социальные сети и почитать что пишут, а пишут на 95% полную чушь и гавно, сея между людьми раздор.
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13 час.
Владимир Балаев
Фрау Ангела давно уже раскрыла своё мерзкое лицо, когда во все услышанье заявила, что Минские соглашения были лишь ширмой, отсрочкой для подготовки более агрессивных боевых действий.  После этого нет смысла слушать что она говорит, тем более что уже ничего не решает, только подливает масла в огонь который сожжёт не только Германию...
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11 час.
лл
лина любимцева
Тварь мерзкая эта Меркель. &quot;Подружка&quot; - по-русски шпарила... ЗНАЛА ЖЕ, что никакие договоренности в Минске не будут исполняться, и подписывала их на голубом глазу. ЛЖИВАЯ ТВАРЬ!! Гореть тебе в АДУ!!
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8 час.

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