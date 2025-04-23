В отношении Apple возбудили дело о пропаганде нетрадиционных отношений

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении компании Apple. Ей вменяют пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений через интернет, следует из карточки на сайте Таганского районного суда Москвы.
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