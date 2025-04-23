ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

121 подписчик

В отношении Apple возбудили дело о пропаганде нетрадиционных отношений

В отношении Apple возбудили дело о пропаганде нетрадиционных отношений

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении компании Apple. Ей вменяют пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений через интернет, следует из карточки на сайте Таганского районного суда Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх