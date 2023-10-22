Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tyman Ros
    Россияне счастливы, что не войдут . Особенно глядя,как входит туда Окраина))Россияне, как вам...
  • Vиктор Гуляка
    Рыдаем и стонем - Ой, денег нет, денег нет! Больные ежи  заканчиваются..лягушки и улитки попрятались... Да на кого ж ...Россияне, как вам...
  • Сергей Андросов
    Щяз доем свой борщ и вы увидите какая у меня будет истерика!Россияне, как вам...

JW: слова Байдена о Путине говорят о проблемах в США

JW: слова Байдена о Путине говорят о проблемах в США

Слова американского президента Джо Байдена, который в один ряд поставил политику президента России Владимира Путина и действия группировки ХАМАС, говорят о проблемах в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Движение ХАМАС создавалось в качестве борца против Рафата. Это тут рука Израиля,а деньги США. Аналогично Аль-кайда создано США для борьба с советской группировкой войск в Афганистане.Через нее шли поставки ПЗРК &quot;Стингер&quot;.Их поставили до 800 комплектов.После вывода войск СССР США выкупали  у моджахедов.Не все выкупили.Потом часть оказались у СССР. Движение исламистов-ИГ было не столь агрессивно.Но США и их союзники с боями вошли в Ирак.Офицеры покинули Ирак и присоединились к ИГ.Это уже стала армия радикальных исламистов.Главным образом борьбу вести за халифат.Движение перешло границы Сирии.Тут снова подсуетились американцы и создали коалиционные силы.Борьба шла не столько с боевиками,сколько с армией Асада. Не нравился США президент Сирии. До 2015г никакой территории американцы не освободили.Борьба шла условно.Параллельно американцы создали и вооружили оппозиционные Асаду бандформирования. В 2015г по договору создается военная база России. Тут американцы зашевелились.Уничтожали города,ракетами уничтожали военные объекты Сирийской армии. С помощью ВКС РФ началось освобождение Сирии.Турция вмешивается под видом борьбы с Рабочей курдской партией .Фактически взяла под свое крыло оппозицию вооруженную с иностранными инструкторами и боевиков.Провинция Идлиб стала пристанищем американского сброда боевых течений различной направленности.Американцы быстро соорентировались и прибрали нефтяную провинцию.Торгуют нефтью до сих пор.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх