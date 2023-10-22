JW: слова Байдена о Путине говорят о проблемах в США

VG

Vasily Golov

Движение ХАМАС создавалось в качестве борца против Рафата. Это тут рука Израиля,а деньги США. Аналогично Аль-кайда создано США для борьба с советской группировкой войск в Афганистане.Через нее шли поставки ПЗРК "Стингер".Их поставили до 800 комплектов.После вывода войск СССР США выкупали у моджахедов.Не все выкупили.Потом часть оказались у СССР. Движение исламистов-ИГ было не столь агрессивно.Но США и их союзники с боями вошли в Ирак.Офицеры покинули Ирак и присоединились к ИГ.Это уже стала армия радикальных исламистов.Главным образом борьбу вести за халифат.Движение перешло границы Сирии.Тут снова подсуетились американцы и создали коалиционные силы.Борьба шла не столько с боевиками,сколько с армией Асада. Не нравился США президент Сирии. До 2015г никакой территории американцы не освободили.Борьба шла условно.Параллельно американцы создали и вооружили оппозиционные Асаду бандформирования. В 2015г по договору создается военная база России. Тут американцы зашевелились.Уничтожали города,ракетами уничтожали военные объекты Сирийской армии. С помощью ВКС РФ началось освобождение Сирии.Турция вмешивается под видом борьбы с Рабочей курдской партией .Фактически взяла под свое крыло оппозицию вооруженную с иностранными инструкторами и боевиков.Провинция Идлиб стала пристанищем американского сброда боевых течений различной направленности.Американцы быстро соорентировались и прибрали нефтяную провинцию.Торгуют нефтью до сих пор.