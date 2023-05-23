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От мастера спорта до звания «Мисс бюст»: как скатилась певица Анна Семенович

От мастера спорта до звания «Мисс бюст»: как скатилась певица Анна Семенович

Карьеру российской актрисы, экс-фигуристки и бывшей солистки «Блестящих» Анны Семенович многие россияне считают провальной и сумбурной, а саму артистку и радиоведущую – несостоявшейся.

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