От мастера спорта до звания «Мисс бюст»: как скатилась певица Анна Семенович

Карьеру российской актрисы, экс-фигуристки и бывшей солистки «Блестящих» Анны Семенович многие россияне считают провальной и сумбурной, а саму артистку и радиоведущую – несостоявшейся.
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