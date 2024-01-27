Дань памяти погибшим в блокадном Ленинграде

Представители Совета коренных народов Севера при Главе Салехарда почтили память погибших в блокадном Ленинграде.
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