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Российские бойцы сообщили о смерти националиста-тиктокера в его же аккаунте

Российские бойцы сообщили о смерти националиста-тиктокера в его же аккаунте

Подписчики украинского блогера-тиктокера Виталия Милевского, воевавшего на стороне ВСУ, были сильно удивлены, когда на его аккаунте увидели запись за авторством российских военных.

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