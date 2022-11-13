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Вот и настал тот день, когда нужно сказать: для игрового компьютера больше недостаточно 16 гигабайт, а для офисного - 8-ми

Вот и настал тот день, когда нужно сказать: для игрового компьютера больше недостаточно 16 гигабайт, а для офисного - 8-ми

﻿﻿Всем привет, дорогие друзья. Рад видеть тебя! Вот и настал тот день, когда нужно сказать: 16 гигабайт уже недостаточно для игрового компьютера, а 8 гигабайт для офисного.

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