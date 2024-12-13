Джим Керри продал особняк в Лос-Анджелесе за $20 млн

Актер продал дом со скидкой $10 млн — за $19,75 млн вместо запрошенных изначально $28,9 млн. На территории есть театр, теннисный корт и бассейн с водопадом Актер Джим Керри заключил контракт о продаже особняка в Лос-Анджелесе.
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