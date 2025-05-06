Под Любанью нашли останки снайпера из Удмуртии Григория Чередникова

Санкт-Петербург. При проведении поисковых работ в районе урочища Дубовик Любанского городского поселения в Ленинградской области поисковый отряд «Тосно» несколько дней назад обнаружили останки бойца Красной Армии.
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