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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о формате Кубка: «Какой-то антифутбольный, играют вторые составы. Нужно вернуться к матчам на вылет. Тогда и будет интерес»

Дмитрий Булыкин раскритиковал формат Фонбет Кубка России с групповым этапом и двойным выбыванием. «Если бы не играл «Спартак», то лично я не смотрел бы этот матч [с «Родиной» – 3:1].

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