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Мировое обозрение

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Нафтовый двигатель. Изобретение, появившееся не вовремя

Нафтовый двигатель. Изобретение, появившееся не вовремя

Вторая половина XIX века подарила миру множество технических решений, которые сегодня кажутся странными тупиками эволюции.

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