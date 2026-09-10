«Худшие — украинцы»: поляки обсуждают создание патрулей для выслеживания украинцев. Gazeta Wyborcza пишет о закрытом съезде организации «Гражданский патруль», участники которой обсуждали создание групп быстрого реагирования для поиска иностранцев, прежде всего украинцев.
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