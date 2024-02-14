Paramount планирует уволить 800 сотрудников

Paramount планирует уволить 800 сотрудниковАмериканская медиакомпания Paramount Global намерена уволить около 800 сотрудников в США, или же порядка 3% своего штата, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
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