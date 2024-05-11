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В Израиле звучат сирены воздушной тревоги

В Израиле звучат сирены воздушной тревоги

Сигналы раздались впервые за месяц.В израильском Ашкелоне раздаются звуки воздушной тревоги, сообщили РИА Новости.

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