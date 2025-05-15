«Гойда»: какой смысл на самом деле зашифрован в этом слове

Слово «гойда» получило второе рождение относительно недавно. Его употребил в 2022 году Иван Охлобыстин, выступая на Васильевском спуске во время концерта-митинга по случаю вхождения в состав России новых территорий.
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