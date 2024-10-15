210 лет со дня рождения Михаила Лермонтова: Главархив подготовил электронное издание "Лермонтов и Москва"

Сегодня исполняется 210 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. В честь этой памятной даты Главный архив Москвы подготовил электронное издание "Лермонтов и Москва", представляющее собой свод документов, связанных с жизнью и творчеством поэта.