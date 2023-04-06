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Министр обороны Панайотопулос: Греция не станет поставлять Украине танки Leopard 2A6 и С-300 российского производства

Министр обороны Панайотопулос: Греция не станет поставлять Украине танки Leopard 2A6 и С-300 российского производства

Афины не станут поставлять киевской стороне бронемашины Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300, произведенные Российской Федерацией.

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