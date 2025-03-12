В Москве возбудили уголовное дело по факту нелегальной продажи «Оземпика»

В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства аптеки «ЛекарьФарм» по факту продажи недоброкачественных и незарегистрированных в России лекарств, в том числе рецептурных препаратов «Оземпик» датской компании Novo Nordisk и «Оргалутран» нидерландской Organon.