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Менеджер Волкова: в UFC говорят, что третий бой Александра и Гана не видится им финансово выгодным

Менеджер Волкова: в UFC говорят, что третий бой Александра и Гана не видится им финансово выгодным

Иван Банников, менеджер второго номера рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянина Александра Волкова, рассказал, что руководство промоушена отказалось от идеи третьего поединка с французом Сирилом Ганом.

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