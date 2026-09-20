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Спорт Уик-Энд

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Хорошо Барриос оказался в нужном месте, могло и к 3:3 прийти - Радимов о двух ошибках и двух голах в ворота «Зенита», а также причине ошибок Латышонка

Хорошо Барриос оказался в нужном месте, могло и к 3:3 прийти - Радимов о двух ошибках и двух голах в ворота «Зенита», а также причине ошибок Латышонка

«Адамов второй гол получил такой курьёзный, не рассчитал отскок от штанги - и в итоге мяч залетел в ворота, - поделился советник председателя Совета директоров «Зенита» по развитию молодёжного футбола Владислав Радимов.

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