«А слабо тебе Россию предать? Не мужик, что ли?»

С начала СВО по всей стране разбросаны миллионы потенциальных диверсантов ВСУ, СБУ и ГУР Украины В октябре прошлого года сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения теракта в городе Рубцовске Алтайского края.
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