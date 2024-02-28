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Закон и Порядок

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«А слабо тебе Россию предать? Не мужик, что ли?»

«А слабо тебе Россию предать? Не мужик, что ли?»

С начала СВО по всей стране разбросаны миллионы потенциальных диверсантов ВСУ, СБУ и ГУР Украины В октябре прошлого года сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения теракта в городе Рубцовске Алтайского края.

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