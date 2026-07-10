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Живая Кубань

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Бразильский полузащитник Кристиан перешел из «Крузейро» в «Краснодар»

Бразильский полузащитник Кристиан перешел из «Крузейро» в «Краснодар»

Бразильский полузащитник Кристиан перешел из «Крузейро» в «Краснодар»«Краснодар» подписал контракт с полузащитником Кристианом Алберто Алвесом Кардозо из бразильского клуба «Крузейро».

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