Бразильский полузащитник Кристиан перешел из «Крузейро» в «Краснодар»«Краснодар» подписал контракт с полузащитником Кристианом Алберто Алвесом Кардозо из бразильского клуба «Крузейро».
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