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Ферм нет, коров нет, а молока в магазинах завались. Кого они доят?

Ферм нет, коров нет, а молока в магазинах завались. Кого они доят?

Купила я тут недавно новые, не испробованные бактерии для приготовления йогурта. И у меня встал вопрос, подождать женщину у которой я закупаюсь молоком (оно приезжает 3-жды в неделю) или сделать из покупного? Задумалась… И совпало это всё с произошедшим случаем: Ребёнок оставил недопитое молоко в кружке на столе.

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Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Рождайте по больше деток, кто нибудь да выживит.
hilena Kravt
Почему нет ферм. Каждый год проезжаем мимо Омской, Новосибирской области дышать нечем. Фермы работают, стада большие.
Алла Дубинина
Скоро безопасной останется только вода. Пальмовое масло везде и оно опасно тем, что даже при водной диете оно из организма не выйдет.
лидия альбанова (Полетаева)
А нельзя ли вообще запретить воз эту отраву в нашу страну? И так уже народ мрёт как мухи, а правительству видимо это на руку. А наши детки и так рождаются уже на половину калеки, по телевизору уже по всем каналам просят помощь для больных детей, а этому виной наша экология и вредные продукты, которыми наше государство кормит нас.
Александр Донигевич
В/НА Украине есть отличная поговорка на эту тему :_ " Їж, живись, та під себе дивись " = перевод на русском языке НЕ БУДЕТ ЗВУЧАТЬ, в этом и колорит регионального языка ( причём на Украине и в разных местностях, ТОЖЕ не могут понять / местные смысловые наречия /)
Дмитрий Бакланов
Ну вы же не станете покупать молоко в несколько раз дороже? Хотя если у вас есть знакомые в сельской местности с коровой то можете у них... И мясо тоже у них. Кстати это будет взаимовыгодно, дополнительные поборы за убийство, сертификацию мяса трупа животного... Вот это увеличивает цену мяса вдвое.

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