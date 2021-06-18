Ферм нет, коров нет, а молока в магазинах завались. Кого они доят?

Купила я тут недавно новые, не испробованные бактерии для приготовления йогурта. И у меня встал вопрос, подождать женщину у которой я закупаюсь молоком (оно приезжает 3-жды в неделю) или сделать из покупного? Задумалась… И совпало это всё с произошедшим случаем: Ребёнок оставил недопитое молоко в кружке на столе.