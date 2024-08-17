Исполняющий полномочия председателя Гордумы поздравил нижегородцев с Днем города

Дорогие земляки-нижегородцы! Примите искренние поздравления с главным праздником Нижнего Новгорода — с Днем города! В гимне нашего города есть замечательные слова: Там, где Ока обнимается с Волгой рекой, Даль широка и до неба легко достать рукой, Город стоит, так похожий на светлый сон, Нижний Новгород называется он.