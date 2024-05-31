Командиру разбившегося под Иваново Ил-76 присвоили звание Героя России

Командир военно-транспортного самолета Ил-76 Сергей Свешников, погибший при крушении в Ивановской области в марте 2024 года, получил звание Героя России посмертно, пишет газета «Красная звезда» со ссылкой на командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.