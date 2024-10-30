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Царьград

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Во Владимирской области сегодня вспоминают жертв политических репрессий

Во Владимирской области сегодня вспоминают жертв политических репрессий

В годы сталинского террора пострадали и погибли почти 12 тысяч жителей Владимирской области.30 октября во Владимирской области, как и по всей России, проходит День памяти жертв политических репрессий.

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