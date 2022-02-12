Рыбакам удалось поймать чудище, настолько их впечатлившее, что его решили отпустить

Иногда жизнь рыбаков скрашивают странные чудища, впечатляющие своими размерами или внешностью. Многие знают и видели на картинках самого большого за всю историю морского ската манта, которого еще часто называют дьяволом.
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