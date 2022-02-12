Рыбакам удалось поймать чудище, настолько их впечатлившее, что его решили отпустить

Рыбакам удалось поймать чудище, настолько их впечатлившее, что его решили отпустить

Иногда жизнь рыбаков скрашивают странные чудища, впечатляющие своими размерами или внешностью. Многие знают и видели на картинках самого большого за всю историю морского ската манта, которого еще часто называют дьяволом.

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