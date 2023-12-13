В автопарках Алматы организовали ночные дежурства

Для бесперебойного функционирования общественного транспорта несмотря на резкий спад температуры воздуха и обильный снегопад 12 декабря в городе был обеспечен выход общественного транспорта на 91%, передает inAlmaty.
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