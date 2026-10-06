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Гендиректора парка «Патриот» Васильева задержали по делу о получении взятки

Гендиректора парка «Патриот» Васильева задержали по делу о получении взятки

Гендиректора парка «Патриот», экс-губернатора Кировской области Игоря Васильева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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