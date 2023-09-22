Банковую обуял лютый ужас от коварства союзников, Зеленского гнобят по всем фронтам

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мда самоуверенность и недальновидность хохлов сыграла с ними злую шутку, несмотря на всю природную хитрозадость... То что рано и поздно вы подлежали сливу в канализацию ни кто из здравомыслящих не сомневался, зная англосаксов... Достаточно было видеть как американцы с союзниками бежали из Афганистана... Мозги даны не только для того, что бабло воровать, но жадность и наркота сгубили... Теперь вопрос времени сколько Зе осталось жить...