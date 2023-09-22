Театр абсурда

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Банковую обуял лютый ужас от коварства союзников, Зеленского гнобят по всем фронтам

Банковую обуял лютый ужас от коварства союзников, Зеленского гнобят по всем фронтам

«Леопарды» уже давно были дохлыми: Зачем немцы подсунули свинью Украине Александр Ситников Фото: dpa/picture-alliance Похоже, Запад начал сливать Зеленского — поляки через зерновые скандалы, янки — через символизм, немцы — через саботаж с поставками оружия.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мда самоуверенность и недальновидность хохлов сыграла с ними злую шутку, несмотря на всю природную хитрозадость... То что рано и поздно вы подлежали сливу в канализацию ни кто из здравомыслящих не сомневался, зная англосаксов... Достаточно было видеть как американцы с союзниками бежали из Афганистана... Мозги даны не только для того, что бабло воровать, но жадность и наркота сгубили... Теперь вопрос времени сколько Зе осталось жить...
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14 час.
Алексей Горшков
А мне кажется,что в последнее время, хотя пока и почти незаметно, наглосаксы и им подхрюкивающие УЖЕ начали сливать Салорейх! Не удивлюсь,если они себя ещё и &quot;победителями укронацизма&quot; объявят по примеру Второй Мировой войны,в которой,как они утверждают - они победители,а Сталин - всего лишь гитлеровский союзник,поделивший с ним несчастную Польшу! Чует моё сердце - повторится афганский сценарий, и на шасси улетающих самолётов будут &quot;щеневмерлы&quot; висеть!
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9 час.

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