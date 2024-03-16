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ГТРК Татарстан

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Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль

Президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну из-за заинтересованности северокорейского лидера во время его визита в Россию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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