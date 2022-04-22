Столичный урбанист отметил челябинский ЖКХ-арт

Специалист по исторической урбанистике Павел Гнилорыбов написал в своём телеграм-канале "Архитектурные излишества": Челябинск оказался городом с первоклассным ЖКХ-артом, но, к сожалению, на всероссийском уровне пока об этом известно ничтожно мало.