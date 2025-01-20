ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    В Аргентину потянулись?Представители Фед...
  • Sobering
    Пусть Лукашенко сперва за своими перлами следит, какими он покрывает в присутствии Путина официальных лиц других стра...Лукашенко выразил...
  • Игорь Васиков
    Мир должен освободить святые земли Палестины от сионистского сапога!ЦАХАЛ объявила о ...

В РФ создан браслет для удобства управления бионическими протезами

В РФ создан браслет для удобства управления бионическими протезами

Российские специалисты завершили тестирование многоканального устройства для бионических протезов. Это внешняя система контроля, выполненная в форме браслета, позволяющая не просто управлять биопротезом руки, но и делать это на расстоянии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх