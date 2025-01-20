В РФ создан браслет для удобства управления бионическими протезами

Российские специалисты завершили тестирование многоканального устройства для бионических протезов. Это внешняя система контроля, выполненная в форме браслета, позволяющая не просто управлять биопротезом руки, но и делать это на расстоянии.
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