Тим Цзю и Эррол Спенс показали одинаковый вес перед боем в Сиднее

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю и экс-чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс прошли процедуру взвешивания перед очным поединком.
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