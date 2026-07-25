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Тим Цзю и Эррол Спенс показали одинаковый вес перед боем в Сиднее

Тим Цзю и Эррол Спенс показали одинаковый вес перед боем в Сиднее

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю и экс-чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс прошли процедуру взвешивания перед очным поединком.

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