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Die Welt: ВСУ не хватило танкистов для обучения работе с Leopard в Германии

Die Welt: ВСУ не хватило танкистов для обучения работе с Leopard в Германии

В Вооруженных силах Украины особенно остро встала проблема нехватки личного состава. Армия не смогла набрать группу танкистов на обучение работе с Leopard 2 в Германии, сообщил собственный корреспондент Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер.

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