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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о поуле: «На этой трассе ты должен действовать решительно – особенно при прохождении первого сектора»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, в которой ему удалось одержать неожиданную победу – поскольку очевидными фаворитами считались гонщики «Макларена».

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