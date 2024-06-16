Без усилий: 5 способов отмыть микроволновку до блеска

Чистка микроволновки от присохших остатков еды может быть неприятным и утомительным занятием. Однако, с помощью простых средств, доступных в каждой квартире, можно быстро и эффективно привести микроволновую печь в порядок.
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