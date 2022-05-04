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Анастасия Спиридонова пожаловалась на тяготы материнства: «Не ожидала, что это будет так сложно»

Анастасия Спиридонова пожаловалась на тяготы материнства: «Не ожидала, что это будет так сложно»

Прошлой осенью певица впервые стала мамой.Прошлой осенью певица впервые стала мамой.Анастасия долгое время скрывала от публики свою беременность и рассекретила интересное положение на поздних сроках, когда живот стал виден невооруженным глазом.

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