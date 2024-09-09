Стало известно о компенсации углеродного следа ВЭФ

«Русал» компенсировал углеродный след Восточного экономического форума Крупнейший производитель алюминия «Русал» и фонд «Росконгресс» договорились о компенсации углеродного следа Восточного экономического форума (ВЭФ).
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