Бастрыкин разнес начальника свердловского СК

Глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал работу исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Свердловской области Константина Мирошниченко в ходе совещания с начальниками региональных ведомств.
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