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Никитский ботанический сад в Крыму получил статус федерального значения

Никитский ботанический сад в Крыму получил статус федерального значения

Никитский ботанический сад в Крыму получил статус федерального значения«Федеральный статус позволит обеспечить режим особой охраны и создать условия для организации исследований и развития потенциала одного из старейших научных центров России», — сообщили в правительстве РФ.

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