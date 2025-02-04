Что такое американская невеста? Ужас без конца

Майя Majesty

От природы и мужчин и женщин достаточно некрасивых всех национальностей и во всех странах. При чем по разным причинам человек внешне не очень хорош. Так что... не вижу смысла обсуждать тех же американских женщин.)) Я видела очень некрасивых фигурой везде ( а бывала я не только в регионах РФ) и от этого мое мировоззрение и отношение к людям не изменилось (пока не пообщаюсь, по внешности никогда не "оцениваю" человека). Квазимодо тоже был великим душой)))