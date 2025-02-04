ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Что такое американская невеста? Ужас без конца

Что такое американская невеста? Ужас без конца

Я уже много раз писала про знакомства посредством международных брачных агентств и сайтов знакомств.

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Комментарии
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Майя Majesty
От природы и мужчин и женщин достаточно некрасивых  всех национальностей и во всех странах. При чем по разным причинам человек внешне не очень хорош.  Так что... не вижу смысла обсуждать тех же американских женщин.)) Я видела очень некрасивых фигурой везде ( а бывала я не только в регионах РФ) и от этого мое мировоззрение и отношение к людям не изменилось (пока не пообщаюсь, по внешности никогда не &quot;оцениваю&quot; человека). Квазимодо тоже был великим душой)))
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