Самолёты снова начнут летать в отдалённые районы Забайкалья через два дня

Рейсы в отдалённые районы Забайкальского края возобновятся 27 июля. Об этом 25 июля сообщили в telegram-канале Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
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