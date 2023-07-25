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Самолёты снова начнут летать в отдалённые районы Забайкалья через два дня

Самолёты снова начнут летать в отдалённые районы Забайкалья через два дня

Рейсы в отдалённые районы Забайкальского края возобновятся 27 июля. Об этом 25 июля сообщили в telegram-канале Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

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