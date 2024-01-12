В Пентагоне рассказали о результатах бомбардировки Йемена

Высокопоставленный представитель министерства обороны США на брифинге в четверг, заявил, что Соединенные Штаты с союзниками в ходе ударов по Йемену атаковали почти 30 различных локаций с несколькими целями, при этом «надеются, что жертв будет немного», – сообщают СМИ.
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