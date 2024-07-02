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Петербургский дневник

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Хинштейн: кабмин поддержал инициативу отправлять конфискованное оружие в зону СВО

Законопроект предполагает упрощенную процедуру отправки вооружения Российское правительство официально поддержало законопроект, позволяющий направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону проведения специальной военной операции по упрощенной процедуре, сообщил один из авторов документа - председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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