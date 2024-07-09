Швейцарский «мирный» спектакль прошел, победителем в итоге стал Владимир Путин. Ему не пришлось даже приходить на представление.
Путин не забыл об Одессе, кто хотел — тот это понял. Гегемон приказывает Европе сделать ставку на войну и украсть деньги России
Комментарии
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Natalija Osminina
Дробницкий рассказывал об этом еще пару месяцев назад - о том, как группа американских товарищей уговорили спикера палаты Майка Джонсона арестовать российские активы, убедив его в том, что европейцы безропотно передадут США 280 миллиардов, изъяв их из собственного реального сектора. Так и произошло. Теперь ЕС предстоит стрясти их со своих граждан, чтобы покрыть ущерб. Ну, а для России это последнее доказательство того, что ЕС долги ( искомые 280 миллиардов) отдавать России за поставляемые ему 2.5 года ресурсы отдавать не будет. Значит, сейчас Россия приступит к национализации того, что найдет европейского у себя. После чего отключит газ. И свет. И многое чего. При этом ЕС готов заключить контракт с Газпромом по украинской трубе. А платить то как??? Опять в долг??)))
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1 д.
НЭ
Наталья Эрнст
Новый контакт на поставку газа, только после погашения всех долгов перед Россией. Только так
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21 час.
Natalija Osminina
Так для этого и требовал Путтн снять санкции, чтобы они могли платить через СВИФТ.
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17 час.
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