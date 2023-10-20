Кейт Миддлтон и принцу Уильяму только чудом удалось избавиться от предыдущего жильца их дома

Наследник престола прокомментировал ситуацию. Кейт Миддлтон и принц Уильям в Норфолке LEGION-MEDIAКейт Миддлтон не раз признавалась в прошлом, что Анмер Холл, загородный особняк, расположенный в графстве Норфолк, – ее любимый дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии